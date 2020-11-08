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'nda şampiyon hangi atletler oldu? İşte Maratonu'nun kazananları

Bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle tarihte ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşulan 'nda kadınlar ve erkekler kategorilerinin kazananları belli oldu. Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği yarışta, yine pandemi nedeniyle halk yürüyüşü organizasyonu yer almadı. Peki, Maratonu'nu erkeklerde ve kadınlarda hangi atletler kazandı? İşte İstanbul Maratonu'nun merak edilenleri...

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 11:56
İstanbul Maratonu'nda şampiyon hangi atletler oldu? İşte İstanbul Maratonu'nun kazananları

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl tarihte ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşulan yarış, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı. Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, , Karaköy, , Dolmabahçe ve 'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyreden atletler, üzerinden 'ne ulaşarak Asya'ya geçti. Sporcular, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağından "U dönüşü" yaparak yeniden köprüye yöneldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikinci kez geçecek atletler, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkuru Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat'a kadar takip ederek ve buradan döndü. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulan yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da sona erdi.

Yarışı Türkiye'de yaşayan ve ay-yıldızlı formayla koşan Sang ilk sırada tamamladı. Kenyalı atlet, 42 kilometre 195 metrelik parkurda 2.11.49'luk derece yaptı. Sang, bu performansıyla kişisel en iyi derecesine imza attı.

Maratonda ikinciliği 2018'deki 'nun kazananı Kenyalı Felix Kimutai 2.12.00'lık derecesiyle alırken, 2.12.23 ile koşan Etiyopyalı Zewudu Hailu Bekele de üçüncü oldu.

KADINLARDA KENYALI KIPYOGEI KAZANDI

Bu arada, N Kolay 42. Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei kazandı.


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