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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Kaan rekor kırdı

Kaan rekor kırdı

, 'nın kentinde yapılan altın etiketli maratonda 2.04.16'lık derecesiyle ikinci olmasına rağmen en hızlı Avrupalı rekorunu eline geçirdi.

, 'nın kentinde yapılan altın etiketli maratonda 2.04.16'lık derecesiyle ikinci olmasına rağmen en hızlı Avrupalı rekorunu eline geçirdi. Eski rekor 2.05.11 ile Büyük Britanyalı sporcu Muhammed Farah'a aitti. Kaan, yarı maratonu 61.59 ile geçerken, finişe de 2.04.16 ile ulaştı. Milli atletin derecesi, 2019 dünya listesinde 10. sıraya yazılırken, performansı Avrupa Atletizm Birliği tarafından da duyuruldu.

  1. 2.12.2019
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