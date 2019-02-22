Bingöllü atlet Balkan Şampiyonası'nda derece yaptı
22 Şubat 2019, Cuma
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Bingöllü atlet Balkan Şampiyonası'nda derece yaptı

Bingöllü atlet Balkan Şampiyonası'nda derece yaptı

Uluslararası 'nce (IAAF) 'ta 'nda düzenlendi.

Uluslararası 'nce (IAAF) 'ta 'nda düzenlendi. Şampiyonada Bingöl'ü temsil eden Spor Kulübü sporcusu Bedirhan Alpagu, yüksek atlama branşında 2.0 metrelik derecesiyle 3'üncü oldu. Alpagu yeni hedefinin dünya şampiyonasına katılmak olduğunu söyledi.

Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 3'üncü olan milli , Bingöl'e döndü. Alpagu, Mart ayında yapılacak olan grup yarışmaları ve 'da yapılacak olan Okullararası Şampiyonası'nda okulunu temsil edecek. Bingöl'de özel bir lisenin 11'inci sınıfında eğitim gören Alpagu, şimdi hedefinin dünya şampiyonasına katılmak olduğunu ifade ederek, "Yüksek atlama sporcusu olarak Fenerbahçe Kulübü'ndeyim. Geçen sezon atladığım 2.05 dereceyle bu yıl milli takım kamplarına katılmayı başardım. Bu kamp sezonunda iyi hazırlandım ve 17 Şubat'ta 'da yapılan U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada Türkiye birincisi oldum. Şimdiki hedefim Mart ayında yapılacak olan grup yarışmaları ve 17 Nisan'da yapılacak olan okullar arası Türkiye şampiyonasında okulumu en iyi şekilde temsil ederek Okullararası Dünya Şampiyonası katılmak olacak. Bingöl'e iyi derecelerle dönmeyi hedefliyorum" dedi.

Bedirhan Alpagu'yı çalıştıran Ahmet Demir, Doğu ve 'da atletizmin teknik branşlarının pek yapılmadığı halde bütün şartları zorlayarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi. Demir, "Artık hedefimiz dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında Bingölü en iyi şekilde temsil etmek olacak. Bu yılki hedefimiz, dünya yıldızlar oyunlarında dereceye girebilmek" diye konuştu.

  1. 22.02.2019
  2. Güncelleme: 22.02.2019 10:37
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