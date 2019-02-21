Türkiye Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na 15 atletle katılıyor
21 Şubat 2019, Perşembe
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Türkiye 'na 15 atletle katılıyor

Türkiye Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na 15 atletle katılıyor

İskoçya'nın başkenti Glasgow'da 1-3 Mart tarihlerinde yapılacak olan 35'inci 'na katılacak Türkiye Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Takımı üç gün sürecek olan şampiyonada 15 atletle yer alacak. Organizasyonda mücadele verecek isimler arasında bulunan atletlerden , dördüncü kez Avrupa Salon'a gidecek. 31 yaşındaki Can, böylece şampiyonaya en fazla katılan Türk atletler listesinde Semra Aksu (6 kez), (5 kez) ve Aksel Gürcan-Demirtaş'ın (5 kez) ardından dördüncü sıraya yükselecek.

Glasgow'a giden isimler arasında 60 metrede Avrupa listesinin ikinci sırasındaki Emre , bu yıl üç adım Türkiye rekorunu yenileyen ve yüksek atlamada Türkiye salon rekorunu 2.26'ya çıkaran de bulunuyor.

Türkiye'nin Avrupa Salon Şampiyonası listesi şu şekilde:

ERKEKLER
Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Kayhan Özer (60 metre), Yavuz Can (400m), Mikdat Sevler (60m engelli), Salih Teksöz (800m), Ramazan Özdemir (3000m), Alperen Acet (yüksek atlama), Can Özüpek, Necati Er (üç adım atlama), Osman Can Özdeveci (gülle atma)

KADINLAR
Mizgin Ay (60m), Şevval Ayaz (60m engelli), Özlem Kaya (1500m), (gülle atma)

  1. 22.2.2019 00:10
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