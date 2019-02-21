Türkiye Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na 15 atletle katılıyor
İskoçya'nın başkenti Glasgow'da 1-3 Mart tarihlerinde yapılacak olan 35'inci Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak Türkiye Atletizm Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.
Atletizm Milli Takımı üç gün sürecek olan şampiyonada 15 atletle yer alacak. Organizasyonda mücadele verecek isimler arasında bulunan atletlerden Yavuz Can, dördüncü kez Avrupa Salon'a gidecek. 31 yaşındaki Can, böylece şampiyonaya en fazla katılan Türk atletler listesinde Semra Aksu (6 kez), Halil Akkaş (5 kez) ve Aksel Gürcan-Demirtaş'ın (5 kez) ardından dördüncü sıraya yükselecek.
Glasgow'a giden isimler arasında 60 metrede Avrupa listesinin ikinci sırasındaki Emre Zafer Barnes, bu yıl üç adım Türkiye rekorunu yenileyen Can Özüpek ve yüksek atlamada Türkiye salon rekorunu 2.26'ya çıkaran Alperen Acet de bulunuyor.
Türkiye'nin Avrupa Salon Şampiyonası listesi şu şekilde:
ERKEKLER
Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Kayhan Özer (60 metre), Yavuz Can (400m), Mikdat Sevler (60m engelli), Salih Teksöz (800m), Ramazan Özdemir (3000m), Alperen Acet (yüksek atlama), Can Özüpek, Necati Er (üç adım atlama), Osman Can Özdeveci (gülle atma)
KADINLAR
Mizgin Ay (60m), Şevval Ayaz (60m engelli), Özlem Kaya (1500m), Emel Dereli (gülle atma)
- 22.2.2019 00:10
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
Türkiye Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na 15 atletle katılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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