Sonuç üzücü

Antalyaspor'un Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalması, camiayı memnun etmedi.
Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 06:50
Antalyaspor'un Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalması, camiayı memnun etmedi. Başkan Rıza Perçin, 1 puanın değerli olduğunu, ancak oyun ve skor avantajı nedeniyle üzgün olduklarını belirterek "Maç 2-2 sona erdi. Bu sonuca seviniyor muyuz? Üzülüyoruz. Daha farklı olabilirdi. 60 dakika çok iyi top oynadık. Maçın 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bizi üzdü. 3'ü atabilirdik, skor daha farklı olabilirdi" dedi. Perçin ayrıca "Hakemlerin biraz daha cesaretli olmasını istirham ediyorum. Zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.