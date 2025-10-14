CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Antalyaspor Bulut imzayı attı

Bulut imzayı attı

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor Erol Bulut ile sözleşme imzaladı. Başarılı çalıştırıcı, “Antalyaspor’un başarısı için ne gerekiyorsa yapacağım” dedi

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bulut imzayı attı

Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra Erol Bulut'u göreve getirdi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Rıza Perçin, Antalyaspor'un hedefleriyle Bulut'un hedeflerinin örtüştüğünü belirterek, "Bu hedefi hepimiz biliyoruz. Bir yıldır emek veren Emre hocaya teşekkür ediyor, kendisine başarılar diliyoruz," dedi. Antalyaspor'u en iyi yere getirmek için çalışacaklarını kaydeden Bulut, "Hepimiz aynı gemideyiz. Birlikte olmadığımız zaman gemide delik açılır, onu kapatmazsak başka delik açılır, bunlara engel olmamız lazım. Şu an takım kurulmuş, biz buraya bazı şeyleri değiştirmeye geldik, buna inanıyoruz. Ligde 10-12 takım aynı seviyede. Takımı istikrarlı şekilde bir yere getirebilirsek onlara güven aşılamamız lazım. Antalyaspor'un başarısı için elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.

EN SON CARDİFF'İ ÇALIŞTIRDI

Erol Bulut, kariyerinde daha önce Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı çalıştırdı. Deneyimli teknik adam son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de görev aldı.

Aslan'dan 10 numara bombası!
F.Bahçe'den Benzema sürprizi!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
G.Saray rotasını orta sahaya çevirdi! Osimhen'den bilgi aldı
En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
F.Bahçe'de sular ısınıyor! F.Bahçe'de sular ısınıyor! 00:42
Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası 00:06
En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız... En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız... 00:05
Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! 00:05
Daha Eski
Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak 00:05
Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... 00:05
Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! 00:05
Almanya'da fantastik amatör lig maçı! Almanya'da fantastik amatör lig maçı! 00:05
Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz 00:05
Buruk'tan Singo açıklaması! Buruk'tan Singo açıklaması! 00:05