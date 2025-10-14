Bulut imzayı attı

Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra Erol Bulut'u göreve getirdi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Rıza Perçin, Antalyaspor'un hedefleriyle Bulut'un hedeflerinin örtüştüğünü belirterek, "Bu hedefi hepimiz biliyoruz. Bir yıldır emek veren Emre hocaya teşekkür ediyor, kendisine başarılar diliyoruz," dedi. Antalyaspor'u en iyi yere getirmek için çalışacaklarını kaydeden Bulut, "Hepimiz aynı gemideyiz. Birlikte olmadığımız zaman gemide delik açılır, onu kapatmazsak başka delik açılır, bunlara engel olmamız lazım. Şu an takım kurulmuş, biz buraya bazı şeyleri değiştirmeye geldik, buna inanıyoruz. Ligde 10-12 takım aynı seviyede. Takımı istikrarlı şekilde bir yere getirebilirsek onlara güven aşılamamız lazım. Antalyaspor'un başarısı için elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.

EN SON CARDİFF'İ ÇALIŞTIRDI

Erol Bulut, kariyerinde daha önce Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı çalıştırdı. Deneyimli teknik adam son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de görev aldı.