Erol Bulut dönemi

TrendyolSüper Lig'de geride kalan 8 haftada istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, sahasındaki Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Kırmızıbeyazlılar, milli takım arasında vakit kaybetmeden Emre Belözoğlu'nun yerine Erol Bulut'u takımın başına getirdi. 50 yaşındaki tecrübeli teknik adamla 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Teknik adamlık kariyerinde Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Cardiff City gibi takımlarda görev yapan Erol Bulut, İngiliz ekibi Cardiff City'le Eylül 2024'te yollarını ayırdı. Özellikle Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bulut, Antalyaspor ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük yaptığı dönemde Fenerbahçe'de de teknik direktörlük görevini üstlenmişti.