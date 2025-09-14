Antalya baskını

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor, evinde Antalyaspor karşısında sürpriz bir mağlubiyet yaşadı. 6'da Antalya'da Storm, 17'de Samsun'da Sousa, çerçeveyi bulamadı. 21'de Akrepler'in kazandığı serbest atışı Abdülkadir Ömür kullandı. Sert şutunda direğe çarpan top, Soner Dikmen'in önünde kaldı ve tecrübeli orta saha da boş ağları havalandırıp ilk yarının skorunu belirledi.

AKREPLER 3. KEZ GALİP

İkinci yarıya Antalya golle başladı. 47'de köşe vuruşunu Safuri kullandı. Defansın uzaklaştıramadığı topu Dzhikiya, filelerle buluşturdu. 5 dakika sonrasında Coulibaly kaleci Julian ile karşı karşıya kaldı. Julian'dan seken topu Holse, ağlara gönderip takımını umutlandırdı. Ancak kalan sürede skoru koruyan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, üst üste 2 yenilginin ardından kazanıp, bu sezon 3. galibiyetine imza attı.

"GALİBİYETİ HAK EDEREK ELDE ETTİK"

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3 puanı hak ettiklerini söyledi. Belözoğlu, "Çok değerli bir zamanda hem de çok iyi bir takıma karşı galibiyet geldi. 3 puanı hak ederek elde ettik" dedi. Bu sezon ilk kez kaybeden Samsunspor'da teknik direktör Reis ise kötü oynadıklarını vurguladı.