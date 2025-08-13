CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Antalyaspor Ceesay Antalya yolunda

Ceesay Antalya yolunda

Süper Lig'e 2-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle başlayan Antalyaspor, transfere de hız verdi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Ceesay Antalya yolunda

Süper Lig'e 2-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle başlayan Antalyaspor, transfere de hız verdi. İsveç'te Norrköping'den Gambiyalı ön libero Jesper Ceesay'i radarına alan Akrepler, oyuncuyu Antalya'ya getirdi. Norrköping Sportif Direktörü Fannberg, "Ceesay için Antalyaspor'dan gelen teklifi kabul ettik. Kulübü ziyaret etmesine izin verdik" dedi. Kontratı aralıkta bitecek olan 23 yaşındaki dinamo, bu sezon 19 haftası geride kalan İsveç Süper Ligi'nde 10 maçta, 1 gol attı.

