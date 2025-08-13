Ceesay Antalya yolunda

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'e 2-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle başlayan Antalyaspor, transfere de hız verdi. İsveç'te Norrköping'den Gambiyalı ön libero Jesper Ceesay'i radarına alan Akrepler, oyuncuyu Antalya'ya getirdi. Norrköping Sportif Direktörü Fannberg, "Ceesay için Antalyaspor'dan gelen teklifi kabul ettik. Kulübü ziyaret etmesine izin verdik" dedi. Kontratı aralıkta bitecek olan 23 yaşındaki dinamo, bu sezon 19 haftası geride kalan İsveç Süper Ligi'nde 10 maçta, 1 gol attı.