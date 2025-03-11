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Haberler Antalyaspor Nikah tazeledi

Nikah tazeledi

Antalya, Hollandalı Van de Streek ile sözleşme uzattı. İç transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor 2 sezondur kırmızı-beyazlı formayı terleten Hollandalı orta saha Sander Van de Streek ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 06:50
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Nikah tazeledi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Sander Van de Streek ile sözleşme uzattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki sezondur Antalyaspor formasını giyen Van de Streek, kendisini 1+1 yıl daha kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine katılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Antalyaspor ailesi olarak çok karakterli oyunculara sahip olduklarını belirtti.

BURADA MUTLUYUZ

Van de Streek ise sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu bildirerek, şunları kaydetti: "Eşim ve artık çok iyi Türkçe konuşan çocuklarım Antalya'da yaşamaktan mutlular. Ben de onlarla birlikte mutluyum. İlk geldiğimde bu kadar mutlu olabileceğimizi tahmin etmemiştim ama şu anda ailece güzel günler geçiriyoruz. Takım olarak da daha başarılı sonuçlar almak için çalışıyoruz. Ben de iki yıl daha takımıma yardım edecek olmaktan mutluyum." Konuşmaların ardından resmi sözleşmeye imza atıldı.

Hollandalı futbolcu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Başkan Sinan Boztepe'nin katıldığı imza töreninde kendisini 1+1 yıl daha kırmızı beyaz renklere bağlayan resmi imzayı attı

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