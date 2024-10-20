Alex de Souza'ya Galatasaray maçında büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Akdeniz ekibi zorlu mücadeleden 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Karşılaşmada golleri 10. ve 52. dakikada Icardi ile 90+2. dakikada Osimhen kaydetti.
Mücadele esnasında yaşanan o anlar ise dikkat çekti.
Hürriyet'in derlediği haberde Antalya'da oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Akdeniz ekibinde taraftarlar, Teknik Direktör Alex de Souza'yı protesto etti.
Galatasaray'ın Mauro Icardi ile attığı ilk golün ardından "Söylesene Alex Hoca takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahüratlar yapan Antalyaspor taraftarı, sarı kırmızılıların ikinci golünün ardından "Alex istifa" şeklinde tempo tuttu.