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Haberler Antalyaspor

Alex de Souza'ya Galatasaray maçında büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibine 3-0'lık skorla mağlup olurken mücadele esnasında Akdeniz ekibinin teknik direktörü Alex de Souza şok anlar yaşadı. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 10:33 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 10:33
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Alex de Souza'ya Galatasaray maçında büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Alex de Souza'ya Galatasaray maçında büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Akdeniz ekibi zorlu mücadeleden 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Alex de Souza'ya Galatasaray maçında büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Karşılaşmada golleri 10. ve 52. dakikada Icardi ile 90+2. dakikada Osimhen kaydetti.

Alex de Souza'ya Galatasaray maçında büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Mücadele esnasında yaşanan o anlar ise dikkat çekti.

Alex de Souza'ya Galatasaray maçında büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Hürriyet'in derlediği haberde Antalya'da oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Akdeniz ekibinde taraftarlar, Teknik Direktör Alex de Souza'yı protesto etti.

Alex de Souza'ya Galatasaray maçında büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Galatasaray'ın Mauro Icardi ile attığı ilk golün ardından "Söylesene Alex Hoca takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahüratlar yapan Antalyaspor taraftarı, sarı kırmızılıların ikinci golünün ardından "Alex istifa" şeklinde tempo tuttu.

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