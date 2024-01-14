İşgalci İsrail'in propagandasını yapan Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı hareketten dolayı kadro dışı bırakılan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladığı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Evren Alkan, kadro dışı kalan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in sözleşmesinin feshi için avukatların çalıştığını ve kısa sürede sözleşmenin feshedileceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 20. haftasında Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor sahasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor'u konuk etti.

1-1 biten mücadelede Antalyaspor'un golünü kaydeden İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in gol sevinci ise büyük tepki topladı.

Bileğine davut yıldızı çizen Jehezkel gol sonrası kameralara bileğini göstererek İsrail propagandası yaptı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Jehezkel'in bu sevinci sonrası futbolseverler bu davranışın kabul edilemez olduğunu ifade ederek İsrailli oyuncunun Türkiye'den gönderilmesini istedi.

ANTALYASPOR'DAN KADRO DIŞI KARARI

Jehezkel'in gol sevincine gelen tepkiler sonrası Antalyaspor, İsrailli futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kırmızı beyazlı ekibin resmi X hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir. Saygılarımızla."

Jehezkel, daha önce de ülkemizde Filistin için yapılan saygı duruşu kararına da uymamış ve 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.

📌 Kamuoyuna Duyurulur! Bugün oynadığımız Trabzonspor karşılaşmasında, Sagiv Jehezkel'in, Antalya'mın, Antalyaspor'umuzun ve ülkemizin hassasiyetlerine aykırı bir davranış içinde bulunduğunu üzüntü ve şaşkınlık ile takip ettim. Kulübümüz resmi sosyal medya hesaplarında gol… pic.twitter.com/1jxA2dcKP0 — Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) January 14, 2024

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir, çocuk kadın, genç yaşlı demeden Gazze'de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in #Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 14, 2024

TFF, DİSİPLİN SORUŞTURMASINI DUYURDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ardından, Türkiye Futbol Federasyonu da Jehezkel için bir açıklama yayınladı.

TFF'den yapılan açıklamada "Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır" denildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Segiv Jehezkel'in hiç bir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Bitexen Antalyaspor'un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır.

İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın."