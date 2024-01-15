İsrail propagandası yapan Jehezkel gözaltına alındı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı hareketten dolayı kadro dışı bırakılan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladığı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı. Antalyaspor Basın Sözcüsü Evren Alkan, kadro dışı kalan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in sözleşmesinin feshi için avukatların çalıştığını ve kısa sürede sözleşmenin feshedileceğini bildirdi.