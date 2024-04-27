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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı 136. Bölüm Full İzle - TRT 1 SON BÖLÜM

Gönül Dağı bu hafta 136. bölüm ile izleyici karşısına geçecek. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitliyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 136. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 18:40 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 19:00
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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı 136. Bölüm Full İzle - TRT 1 SON BÖLÜM

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 136. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 136. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner, gördüğü rüyaların etkisiyle Selma'yı kaybetme duygusu yaşamaya devam eder. Amcaoğullarıyla deprem aleti için tam gaz çalışmaya devam eder. Selma Taner'in korkusu için endişelenir. Selma, Taner'i nereye gitmeye ikna edecektir?

Jandarma Mevsim'i eski nişanlısıyla ilgili uyarır. Mevsim ne yapacağını bilemezken Selma bu süreçte ona destek verir. Selma ve Mevsim'in başına neler gelecektir?

Selami, kurduğu derneğin hayrına ilk düğün organizasyonunun masraflarını üstleneceğini söyler. Hüseyin ve Selami kendilerini beklemedikleri bir işte bulurlar. İkilinin macerası nasıl olacaktır?

GÖNÜL DAĞI 136. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

  • Berk Atan - Taner

  • Gülsim Ali - Dilek

  • Semih Ertürk - Veysel Kaya

  • Melis Sevinç - Selma Çiçek

  • Hazal Çağlar - Asuman

  • Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya

  • Cihat Süvarioğlu - Ramazan

  • Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan

  • Zümre Meğreli - Elif

  • Ferhat Eşsiz - Producer

  • Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer

  • Eser Eyüboğlu - Selami Ferses

  • Ali Düşenkalkar - Muammer

  • Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam

  • Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

  • Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

  • Feyza Işık - Döndü Kaya

  • Cemre Melis Çınar - Fadime

  • Çiğdem Aygün - Keriman

  • Utku Ateş - Serdar

  • Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen

  • Ramiz Mullamusa - Aziz

  • Şebnem Dilligil - Halime Kaya

  • Nuri Gökaşan - Dişçi Musa

  • Ege Aydan - Münir Başkan

  • Cemil Şahin - Behçet

  • Halil Ergün

  • Ergun Kuyucu - Ali

  • Ruhi Sarı - Fikret

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