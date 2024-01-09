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Antalyaspor'da Sergen Yalçın: 3 puanlık bir mutluluk yaşıyoruz

Süper Lig’de ertelenen 16’ncı hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda Pendikspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 21:32
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Antalyaspor'da Sergen Yalçın: 3 puanlık bir mutluluk yaşıyoruz

İkili mücadeleye ve temaslı oyuna dönük bir müsabaka olduğunu ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Çok zor hava şartları altında maçı oynadık. İki taraf da çok iyi bir oyun ortaya koyamadı. Tamamen ikili mücadeleye ve temaslı oyuna dönük bir müsabaka oldu. Bizim için en sevindirici tarafı 3 puan almaktı. İki haftadır maçları gol yemeden tamamladık. Bu bölümler bizim için çok sevindirici. Oyuncularımın ikinci yarıda gösterdikleri mücadele ve agresifliği de beni sevindirdi. Müsabaka oynayarak oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Ay sonuna kadar 5 maçımız var. Ağır bir tablo var önümüzde. Bu tablonun içinde oyun kalitesini, arttırmak ve devamında skora bunu yansıtmak kolay değil ama oyuncularım elinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. Bugün de onu yaptılar kazanmak adına. Üç puanlık bir mutluluk var bugün bizim için. Bunu hemen unutup pazar günü oynayacağımız müsabakaya hazırlanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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