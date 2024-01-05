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Antalyaspor - Alanyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bitexen Antalyaspor sahasında Corendon Alanyaspor konuk ediyor. Antalyaspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 20:32 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 20:51
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Antalyaspor - Alanyaspor maçı CANLI

Bitexen Antalyaspor - Corendon Alanyaspor Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Alnayaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı saat 20.00'de başladı Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Naldo, Güray, Kaluzinski, Jehezkel, Saric, Erdal Rakip, Bytyqi, Buksa.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan.

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