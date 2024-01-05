Antalyaspor - Alanyaspor maçı CANLI

Bitexen Antalyaspor - Corendon Alanyaspor Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Alnayaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Alanyaspor maçı saat 20.00'de başladı Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Naldo, Güray, Kaluzinski, Jehezkel, Saric, Erdal Rakip, Bytyqi, Buksa.
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan.