Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Antalyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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