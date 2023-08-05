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TRANSFER HABERİ: Gerrit Holtmann Antalyaspor’da!

Antalyaspor, Almanya ekiplerinden Bochum'dan Gerrit Holtmann'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Holtmann, "Takım arkadaşlarım ile birlikte çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 20:22
TRANSFER HABERİ: Gerrit Holtmann Antalyaspor’da!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Gerrit HoltmannAlmanya'nın VfL Bochum Kulübü'nden satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak transfer etti. Akdeniz ekibinin üçüncü etap kamp dönemini geçirdiği İstanbul'da kendisini Antalyaspor bağlayan imzayı atan Holtmann, Antalyaspor'un renklerine dahil olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Uzun bir süreç sonunda iki tarafın da istediği oldu. Antalya gibi güzel bir kentte, Antalyaspor gibi hedefleri olan bir takımda futbol oynamak benim için heyecan verici olacak. Takım arkadaşlarım ile birlikte çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

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