TRANSFER HABERİ: Gerrit Holtmann Antalyaspor’da!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Gerrit Holtmann'ı Almanya'nın VfL Bochum Kulübü'nden satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak transfer etti. Akdeniz ekibinin üçüncü etap kamp dönemini geçirdiği İstanbul'da kendisini Antalyaspor bağlayan imzayı atan Holtmann, Antalyaspor'un renklerine dahil olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Uzun bir süreç sonunda iki tarafın da istediği oldu. Antalya gibi güzel bir kentte, Antalyaspor gibi hedefleri olan bir takımda futbol oynamak benim için heyecan verici olacak. Takım arkadaşlarım ile birlikte çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum" dedi.