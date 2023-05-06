Antalyaspor - Beşiktaş maçında VAR sonrası kırmızı kart! İşte o anlar

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekipte Bünyamin Balcı 83. dakikada kırmızı kart gördü.



Beşiktaş'taNathan Redmond, ceza sahasına girmek üzereyken Bünyamin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mete Kalkavan, bu pozisyonda Bünyamin'e ilk olarak sarı kart gösterdi.



Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi. Kalkavan, Bünyamin'e gösterdiği sarı kartı iptal etti ve bariz gol şansı olarak yaptığı değerlendirmenin ardından kırmızı kart gösterdi.



İşte o anlar...







Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır