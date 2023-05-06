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Antalyaspor - Beşiktaş maçında VAR sonrası kırmızı kart! İşte o anlar

Antalyaspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibinde Bünyamin Balcı VAR uyarısının ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hakem Mete Kalkavan, monitörde yaptığı inceleme sonrası bariz gol şansını engelleme gerekçesiyle kırmızı kartını çıkardı. İşte o anlar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:49 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:58
Antalyaspor - Beşiktaş maçında VAR sonrası kırmızı kart! İşte o anlar

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekipte Bünyamin Balcı 83. dakikada kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'taNathan Redmond, ceza sahasına girmek üzereyken Bünyamin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mete Kalkavan, bu pozisyonda Bünyamin'e ilk olarak sarı kart gösterdi.

Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi. Kalkavan, Bünyamin'e gösterdiği sarı kartı iptal etti ve bariz gol şansı olarak yaptığı değerlendirmenin ardından kırmızı kart gösterdi.

İşte o anlar...



Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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