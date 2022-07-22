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Hazırlık maçında Antalyaspor Twente'yi 3-1 yendi

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor Almanya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi hazırlık maçında Hollanda ekibi Twente'yi 3-1 yendi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 20:12
Hazırlık maçında Antalyaspor Twente'yi 3-1 yendi
İkinci etap kamp çalışmalarını , Almanya'da devam eden Antalyaspor, Hollanda 1. Lig ekiplerinden FC Twente ile antrenman maçı yaptı. Kırmızı-beyazlılar 30'ar dakikadan 2 devre halinde oynanan maçı 3-1 kazandı. Hollanda'nın Hengelo kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı. Antalyaspor ikinci yarıda Haji Wright, Sam Larsson ve Gökdeniz Bayrakdar'ın golleri ile sonuca gitti ve mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, maçın ikinci yarısında kamp kadrosunda bulunan genç futbolculardan Ege Bilsel, Mevlut Emir Gürlek ve Alperen Yılmaz'a da şans kırmızı beyazlı ekip yarın Bochum ile de bir hazırlık maçı yapacak.
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