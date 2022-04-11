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Antalyaspor 4-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın kapanış mücadelesinde Antalyaspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 22:24 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 22:30
Antalyaspor 4-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, evinde Hatayspor'u konuk etti. Kırmızı beyazlı ekip 4-1'lik skorla mücadeleden galip ayrılmayı başardı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Haji Wright (2), Naldo ve Luiz Adriano'dan geldi.

Hatayspor'un tek sayısını ise Mame Diouf kaydetti.

Hatayspor'da Ruben Ribeiro, 67. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 47 puana yükseldi. Hatay ekibi ise 48 puanda kaldı.

SERİ 5 MAÇA ÇIKTI
Süper Lig'deki çıkışını sürdüren Antalyaspor, galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Akdeniz ekibi daha önce sırasıyla, Sivasspor, Başakşehir, Giresunspor ve Altay maçlarından galip ayrılmayı başarmıştı.

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