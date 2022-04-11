Antalyaspor 4-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, evinde Hatayspor'u konuk etti. Kırmızı beyazlı ekip 4-1'lik skorla mücadeleden galip ayrılmayı başardı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Haji Wright (2), Naldo ve Luiz Adriano'dan geldi.
Hatayspor'un tek sayısını ise Mame Diouf kaydetti.
Hatayspor'da Ruben Ribeiro, 67. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 47 puana yükseldi. Hatay ekibi ise 48 puanda kaldı.
SERİ 5 MAÇA ÇIKTI
Süper Lig'deki çıkışını sürdüren Antalyaspor, galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Akdeniz ekibi daha önce sırasıyla, Sivasspor, Başakşehir, Giresunspor ve Altay maçlarından galip ayrılmayı başarmıştı.