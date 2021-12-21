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Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılıp çıkış yakalamak istiyor. Antalyaspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 16:56
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI İZLE

Süper Lig heyecanı 18. hafta maçlarıyla başladı. Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılıp çıkış yakalamak istiyor.


ANTALYASPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Veysel. Güray, Poli, Doğukan, Fredy, Mukairu, Ghacha

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Travnik, Doğucan, Eysseric, Hajradinović, Umut, Jørgensen

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Kasımpaşa maçı saat 17:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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