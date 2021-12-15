Haberler Antalyaspor SPOR HABERİ - Antalyaspor'dan 3 transfer birden! Mevlüt Han Ekelik, Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel

SPOR HABERİ - Antalyaspor'dan 3 transfer birden! Mevlüt Han Ekelik, Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel

Fraport TAV Antalyaspor, altyapıdan yetişen 17 yaşındaki Mevlüt Han Ekelik, Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel ile profesyonel sözleşme yaptı. Kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreniyle 3 futbolcu, beşer yıllık sözleşmeye imza attı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:39
SPOR HABERİ - Antalyaspor'dan 3 transfer birden! Mevlüt Han Ekelik, Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, altyapıdan gelen futbolcuların aidiyet duygusunun yüksek olduğunu söyledi. Trabzonspor'u yendikleri karşılaşmada altyapıdan gelen 4 futbolcunun görev aldığını hatırlatan Özer, bu nedenle genç futbolculara önem verdiklerini kaydetti.

Özer, profesyonel sözleşme imzaladıkları futbolcuların Antalyaspor'a uzun süreler hizmet vereceğini bildirdi. Orta saha oyuncusu Mustafa Erdilman da doğduğu ve yetiştiği kentin kulübüyle imza attığı için mutlu olduğunu söyledi.

Antalyaspor'da 11 yıldır forma giydiğini anlatan Erdilman, "Profesyonelliğe ilk adımları burada atmak onur verici. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Orta saha oyuncusu Mevlüt Han Ekelik ise kulüpte başarılı ve kalıcı olmak istediğini dile getirdi. Sol kanatta görev yapan Ege Bilsel ise kulüp için elinden gelen mücadeleyi vereceğini kaydetti.

DİĞER
Gülçin Ergül kahreden haberi hastanede öğrendi! Acı tesadüf böyle ortaya çıktı...
Son dakika! ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli personel alım duyurusu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor