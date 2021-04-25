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Kötü bir dönemdeyiz

“Hamle şansın olmayınca plan yapamıyorsun. Kayıp büyük oldu. Bir sonraki maça 4 futbolcudan daha yararlanamayacağız. Üzgünüm.”

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 06:50
Kötü bir dönemdeyiz

Teknik Direktörü sakatlıklar, hastalıklar ve cezalılar nedeniyle kötü bir dönem geçirdiklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hamle şansın olmayınca plan yapamıyorsun. Kötü bir dönem yaşıyoruz. Sezonu olgun bir şekilde kapatmalıyız. Bugün kayıp büyük oldu. Takım bütün olduğunda performans alınıyor. Derin bir kadroya sahip değiliz. Bu durum bazı oyuncularımızın üzerinde fazlasıyla yük bindirdi. Zaten eksik bir kadromuz vardı. Bugün 4 futbolcumuz daha eksildi. Yine de bunlar bahane olmayacaktır. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek için çabalayacağız" ifadelerini kullandı.

SERDAR VE ALİ SAKATLANDI

Antalyaspor'da iki futbolcu maçın ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Karşılaşmanın 22. dakikasında , sakatlanarak kenara geldi ve yerini 'e bıraktı. İlk yarının sonunda ise yerde kaldı. Sakatlanan Bahadır Öztürk yerini 'a bıraktı. Sakatlıklarla boğuşan Antalyaspor'un bu iki talihsiz olayla moralleri bozuldu.

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