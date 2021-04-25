Kötü bir dönemdeyiz

Antalyaspor Teknik Direktörü sakatlıklar, hastalıklar ve cezalılar nedeniyle kötü bir dönem geçirdiklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hamle şansın olmayınca plan yapamıyorsun. Kötü bir dönem yaşıyoruz. Sezonu olgun bir şekilde kapatmalıyız. Bugün kayıp büyük oldu. Takım bütün olduğunda performans alınıyor. Derin bir kadroya sahip değiliz. Bu durum bazı oyuncularımızın üzerinde fazlasıyla yük bindirdi. Zaten eksik bir kadromuz vardı. Bugün 4 futbolcumuz daha eksildi. Yine de bunlar bahane olmayacaktır. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek için çabalayacağız" ifadelerini kullandı.

SERDAR VE ALİ SAKATLANDI

Antalyaspor'da iki futbolcu maçın ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Karşılaşmanın 22. dakikasında Serdar Gürler, sakatlanarak kenara geldi ve yerini Dever Orgill'e bıraktı. İlk yarının sonunda ise Bahadır Öztürk yerde kaldı. Sakatlanan Bahadır Öztürk yerini Ali Eren İyican'a bıraktı. Sakatlıklarla boğuşan Antalyaspor'un bu iki talihsiz olayla moralleri bozuldu.