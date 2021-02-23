Haberler Antalyaspor Başkansız Antalya'nın bileği bükülmüyor!

Başkansız 'nın bileği bükülmüyor!

yönetiminde ligde 10, kupada 2 maçtır yenilmeyen , tüm dikkatleri üzerine çekti. Dikkatleri üzerine çekmesinin nedeni ise kupada yarı finale yükselmesi ve yenilmezlik serisinin yanı sıra bu başarıyı yönetimsiz bir şekilde yakalaması oldu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Başkansız Antalya'nın bileği bükülmüyor!

19 Ocak'ta Başkan 'ün istifasının ardından dernek ve vakıf başkanı tarafından yönetilen kırmızı-beyazlılar, deplasmanından da puanla dönüp yenilmezlik serisini 10 maça taşıdı. 12 beraberlikle ligin en çok berabere kalan takımı konumundaki , 2021'de yenilgi yüzü görmezken, 33 puanla 9. sırada yer aldı.

TEK ADAY YILMAZ
Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk'ün 19 Ocak'ta istifasının ardından yeni kulüp başkanı ve yönetimin belirlenmesi için bugün saat 14.00'te genel kurul yapılacak. Tek adayın yer aldığı genel kurulda Mustafa Yılmaz'ın başkanlığa seçilmesi bekleniyor. ile 'nin başkanlığını yürüten Mustafa Yılmaz, Antalyaspor A.Ş. başkanı unvanıyla 3 kurumun başkanı olarak kırmızı-beyazlıların tarihinde bir ilke adını yazdıracak.

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