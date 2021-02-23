Başkansız Antalya'nın bileği bükülmüyor!

19 Ocak'ta Başkan Ali Şafak Öztürk'ün istifasının ardından Antalyaspor dernek ve vakıf başkanı Mustafa Yılmaz tarafından yönetilen kırmızı-beyazlılar, Gaziantep deplasmanından da puanla dönüp yenilmezlik serisini 10 maça taşıdı. 12 beraberlikle ligin en çok berabere kalan takımı konumundaki Akdeniz ekibi, 2021'de yenilgi yüzü görmezken, 33 puanla 9. sırada yer aldı.

TEK ADAY YILMAZ

Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk'ün 19 Ocak'ta istifasının ardından yeni kulüp başkanı ve yönetimin belirlenmesi için bugün saat 14.00'te genel kurul yapılacak. Tek adayın yer aldığı genel kurulda Mustafa Yılmaz'ın başkanlığa seçilmesi bekleniyor. Antalyaspor Vakfı ile Antalyaspor Kulübü Derneği'nin başkanlığını yürüten Mustafa Yılmaz, Antalyaspor A.Ş. başkanı unvanıyla 3 kurumun başkanı olarak kırmızı-beyazlıların tarihinde bir ilke adını yazdıracak.