Antalyaspor'da flaş corona virüsü gelişmesi! Testler pozitif çıkmıştı...

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da birçok oyuncunun testi pozitif çıkmış ve İstanbul'a yapılması planlanan yolculuk iptal edilmişti.

Özel laboratuvarda gerçekleştirilen testlerin sonucunun yanlış olduğu ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptırılan resmi testlerde yalnızca 1 futbolcu ile 1 personelin pozitif çıktığı açıklandı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyasporumuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi özel bir laboratuvara yaptırılan Covid-19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır. Bilahare Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Covid-19 bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır. Takımımız Beşiktaş maçı için planlandığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir." ifadeleri yer aldı.