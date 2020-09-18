Haberler Antalyaspor Antalyaspor'da flaş corona virüsü gelişmesi! Testler pozitif çıkmıştı...

'da flaş gelişmesi! Testler pozitif çıkmıştı...

Fraport 'da özel bir laboratuvara yaptırılan testlerinde sonuçların yanlış çıktığı ve yalnızca 1 futbolcu ile 1 personelin pozitif olduğu açıklandı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 22:34
Antalyaspor'da flaş corona virüsü gelişmesi! Testler pozitif çıkmıştı...

'in 2. haftasında ile karşılaşacak olan 'da birçok oyuncunun testi pozitif çıkmış ve 'a yapılması planlanan yolculuk iptal edilmişti.

Özel laboratuvarda gerçekleştirilen testlerin sonucunun yanlış olduğu ve 'ne yaptırılan resmi testlerde yalnızca 1 futbolcu ile 1 personelin pozitif çıktığı açıklandı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport Antalyasporumuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi özel bir laboratuvara yaptırılan Covid-19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır. Bilahare Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Covid-19 bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır. Takımımız Beşiktaş maçı için planlandığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir." ifadeleri yer aldı.

BİZE ULAŞIN