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'da corona virüsü şoku! Çok sayıda vaka var

'in 2. haftasında deplasmanına konuk olacak 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı beyazlılarda yapılan Covid-19 test sonuçlarında çok sayıda futbolcunun pozitif çıkması nedeniyle kafile 'a gelemedi. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 16:29 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 22:34
Antalyaspor'da corona virüsü şoku! Çok sayıda vaka var

Fraport TAV , 19 Eylül Cumartesi günü oynayacağı maçı için 'a gitme hazırlığı yaparken corona virüsü şoku yaşadı.

Kırmızı beyazlı takım sabah antrenmanın ardından yolculuk için hazırlandığı süreçte yapılan test sonuçları geldi. Takımda birçok oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine kırmızı beyazlıların uçakla saat 15.00'da İstanbul'a yapacağı yolculuk iptal edildi. Tesislerde yeniden test olan futbolcular ve teknik heyet sonuçları bekliyor.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, iki gün önce Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilere corona virüsüne yönelik tedbirlere çok dikkat ettiklerini belirterek, 'Yaşamak zorundayız' demişti.

Pozitifli futbolcu sayısının 14'ün üzerinde olması durumunda maçın ertelenme ihtimali gündeme gelecek.

"İSTANBUL'A GELMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

A Spor sunucusu Aykut İnce, Antalyaspor Kulüp Müdürü Adem Kart'ın "İstanbul'a gelmeyi düşünüyoruz" dediğini aktardı.

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