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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Nuri ’da

Nuri Antalya’da

Kırmızı-beyazlılar, B.Dortmund, ve gibi dev takımlarda top koşturmuş 31 yaşındaki ’in transferini yayınladığı bir videoyla duyurdu.

İddialı bir kadro kurmak isteyen , son olarak Bundesliga'da forması giyen ve kulübünden ayrılan dünyaca ünlü milli futbolcumuz 'i kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlıların twitter hesabından, "Hoşgeldin Nuri Şahin" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz" denildi.

DÜNYANIN EN GÜZEL YERİ
Nuri Şahin de ekibinin twitter hesabında yayımladığı videoda yer aldı. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha, " vizyonuyla, tutkusuyla, hedefleriyle beni etkileyen özel kulüplerin ve şehirlerin parçası olmaya çalıştım. Atamızın da söylediği gibi, ' dünyanın en güzel yeridir' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre "Biz Antalyasporuz" diyorum!" sözleriyle transferini duyurdu.

ARTIK POLDİ'YLE TAKIM ARKADAŞI
Nuri Şahin Antalya'da takım arkadaşı olacağı Podolski'yle Bundesliga'da gerginlik yaşamıştı. 16 Ekim 2010'da Köln'deki maçta, Podolski'nin maç sırasında Nuri'nin üzerine giderek, Türkiye'nin Almanya'ya karşı 3-0 kaybettiği milli maçı hatırlatırcasına hoş olmayan hareketlerde bulunması, 2 futbolcu arasında gerginlik oluşturmuştu. Uzatmalarda galibiyet golünü atarak karşılık veren milli futbolcumuz, gol sevincinde orta sahaya koşup kendisini kızdıran Podolski'nin yanında sevinç gösterisi yapmıştı.

  1. 20.8.2020
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