Sinan Gümüş için açıklama
Devre arasında transferde olduğu Antalyaspor'daki performansıyla birçok kulübün listesine giren Sinan Gümüş için açıklama geldi.
Güney ekibinin basın sözcüsü Murat Süğlün, "Sinan'ın bonservisini almayı çok istiyoruz. Sinan Gümüş'ün bonservisini almak için sezon sonunda Genoa ile görüşmelere başlayacağız" açıklamasını yaptı.
- 26.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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