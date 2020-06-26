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26 Haziran 2020, Cuma
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için açıklama

Sinan Gümüş için açıklama

Devre arasında transferde olduğu 'daki performansıyla birçok kulübün listesine giren için açıklama geldi.

Güney ekibinin basın sözcüsü Murat Süğlün, "Sinan'ın bonservisini almayı çok istiyoruz. 'ün bonservisini almak için sezon sonunda Genoa ile görüşmelere başlayacağız" açıklamasını yaptı.

  1. 26.6.2020
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