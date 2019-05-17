Antalyaspor'da Chico rekor için sahaya çıkacak
Antalyaspor’un başarılı defans oyuncusu Chico, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında görev alması halinde kariyerinde en fazla formasını giydiği takım kırmızı-beyazlılar olacak.
Antalyaspor'un başarılı defans oyuncusu Chico, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında görev alması halinde kariyerinde en fazla formasını giydiği takım kırmızı-beyazlılar olacak.
Antalyaspor'un 2015-2016 sezonunda Brezilya'nın Coritiba takımından transfer ettiği 32 yaşındaki Chico, hafta sonu oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçında kariyer rekorunu kırmak için şans bekleyecek. Kırımızı-beyazlılarda 3 sezonda 86 kez sahaya çıkan Chico, Malatyaspor maçında da forma giymesi halinde kariyerinde en çok formasını giydiği takım Antalyaspor olacak.
BU SEZON 2 GOL ATTI
Chico, bu sezon 25 lig maçında bin 911 dakika sahada kaldı. 4 sarı, 1 kırmızı kart gören başarılı futbolcu, takımına da 2 gollük katkı sağladı.
Başarılı savunma oyuncusu, kariyeri boyunca Brezilya'nın Athletico Paranaense takımında 86, Coritiba'da 59, Palmeiras'ta 29, Türkiye'de Gaziantepspor formasıyla ise 34 kez sahaya çıktı.
- 17.05.2019
-
PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
-
‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
-
Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Antalyaspor'da Chico rekor için sahaya çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.