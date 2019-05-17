Antalyaspor'da Chico rekor için sahaya çıkacak
17 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Haberleri Antalyaspor'da Chico rekor için sahaya çıkacak

'da Chico rekor için sahaya çıkacak

Antalyaspor'da Chico rekor için sahaya çıkacak

’un başarılı defans oyuncusu Chico, Malatyaspor karşısında görev alması halinde kariyerinde en fazla formasını giydiği takım kırmızı-beyazlılar olacak.

'un başarılı defans oyuncusu Chico, Malatyaspor karşısında görev alması halinde kariyerinde en fazla formasını giydiği takım kırmızı-beyazlılar olacak.

Antalyaspor'un 2015-2016 sezonunda 'nın Coritiba takımından transfer ettiği 32 yaşındaki Chico, hafta sonu oynanacak olan Evkur maçında kariyer rekorunu kırmak için şans bekleyecek. Kırımızı-beyazlılarda 3 sezonda 86 kez sahaya çıkan Chico, Malatyaspor maçında da forma giymesi halinde kariyerinde en çok formasını giydiği takım Antalyaspor olacak.

BU SEZON 2 GOL ATTI
Chico, bu sezon 25 lig maçında bin 911 dakika sahada kaldı. 4 sarı, 1 kırmızı kart gören başarılı futbolcu, takımına da 2 gollük katkı sağladı.
Başarılı savunma oyuncusu, kariyeri boyunca Brezilya'nın Athletico Paranaense takımında 86, Coritiba'da 59, Palmeiras'ta 29, 'de formasıyla ise 34 kez sahaya çıktı.

  1. 17.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor'da Chico rekor için sahaya çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN