Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.
Haziran ayında Yunanistan'da yapılacak İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek Antalyaspor'u ziyaret etti.
Teknik direktör Bülent Korkmaz'a isminin yazılı olduğu 3 numaralı milli formayı hediye eden ay-yıldızlılar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Korkmaz da işitme engellilere, futbolcular tarafından imzalanmış Antalyaspor forması hediye etti.
- 26.02.2019
- Güncelleme: 26.02.2019 16:57
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
Toplam 1
Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
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Galatasaray çift forvete dönüyor
Toplam 1
Yorum
agresif Diagne 50 gün maç yapmadan geldi.Yakında görün...
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Luyindama ve Marcao'dan rekor
Toplam 1
Yorum
agresif Diagne 50 gün maç yapmadan GS'ya geldi.Yakında kondisyonu düzelince görün...
Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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