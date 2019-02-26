Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
26 Şubat 2019, Salı
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'da maçı hazırlıkları başladı

Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

, 'in 24. haftasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre 'nde yönetiminde gerçekleşen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.

Haziran ayında 'da yapılacak İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda 'yi temsil edecek İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek 'u ziyaret etti.

Teknik direktör Bülent Korkmaz'a isminin yazılı olduğu 3 numaralı milli formayı hediye eden ay-yıldızlılar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Korkmaz da , futbolcular tarafından imzalanmış Antalyaspor forması hediye etti.

  1. 26.02.2019
  2. Güncelleme: 26.02.2019 16:57
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