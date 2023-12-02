Gerginlik bitsin

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Beşiktaş maçı için siyahbeyazlı taraftarları davetine ilişkin konuştu. Koca, "Geçen yıl davet yapmıştım. Gerginliğin uzun süre devam etmesi doğru değil. Biz de bir adım attık. Tribüne alınacak rakip taraftar sayısı belli. Umarım hepsi gelir" dedi.

Karşılaşmanın sonucuna dair "Umutluyuz" ifadesini kullanan Başkan Koca, "İyi maç, iyi sonuç olsun. Oyuncu ve teknik heyete güveniyorum. Pazar günü şeytanın bacağının kırarız diye umuyorum. Taraftardan ricam 90 dakika takımlarını desteklesinler. Eleştiriler 90 dakikadan sonra olsun" diye çağrıda bulundu.

KULÜPLERİN BEĞENDİĞİ BİR ALTERNATİF VAR

Faruk Koca, yayın ihalesine ilişkin ise şunları söyledi: Marka değerini artırmaya yönelik önemli bir toplantı yaptık. Format değişikliği için kulüplere öneri geldi. İlgiyi artıracak yöntemler sundular alternatif olarak. Kulüpler Birliği'nin beğendiği bir alternatif var. Kulüpler değerlendirmelerini yapacak ve TFF'ye bildirecekler.