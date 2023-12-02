Haberler Ankaragücü Gerginlik bitsin

Gerginlik bitsin

“Geçen yıl davet yapmıştım. Gerginliğin uzun süre devam etmesi doğru değil. Biz de bir adım attık. Tribüne alınacak rakip taraftar sayısı belli. Umarım hepsi gelir.”

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gerginlik bitsin

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Beşiktaş maçı için siyahbeyazlı taraftarları davetine ilişkin konuştu. Koca, "Geçen yıl davet yapmıştım. Gerginliğin uzun süre devam etmesi doğru değil. Biz de bir adım attık. Tribüne alınacak rakip taraftar sayısı belli. Umarım hepsi gelir" dedi.

Karşılaşmanın sonucuna dair "Umutluyuz" ifadesini kullanan Başkan Koca, "İyi maç, iyi sonuç olsun. Oyuncu ve teknik heyete güveniyorum. Pazar günü şeytanın bacağının kırarız diye umuyorum. Taraftardan ricam 90 dakika takımlarını desteklesinler. Eleştiriler 90 dakikadan sonra olsun" diye çağrıda bulundu.

KULÜPLERİN BEĞENDİĞİ BİR ALTERNATİF VAR

Faruk Koca, yayın ihalesine ilişkin ise şunları söyledi: Marka değerini artırmaya yönelik önemli bir toplantı yaptık. Format değişikliği için kulüplere öneri geldi. İlgiyi artıracak yöntemler sundular alternatif olarak. Kulüpler Birliği'nin beğendiği bir alternatif var. Kulüpler değerlendirmelerini yapacak ve TFF'ye bildirecekler.

DİĞER
Şarkıcı Bendeniz'in son haline yorum yağdı! "Gençlik iksirini mi buldunuz?"
KKTC'de Yahudi istilası! 2 bine yakın şirket kurdular! 25 bin dönüm arazi aldılar
Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi!
Cimbom'a sol bek önerisi! Erden Timur ve Okan Buruk...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Karaborsa bilete darbe!
Koca: “Beşiktaş taraftarına 'hoş geldiniz' diyeceğim”
İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 2 Aralık 2023
TRT1 CANLI İZLE | TRT İZLE ŞİFRESİZ CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Aralık bugün kimin maçı var? 07:40
Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe 01:47
Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe 01:46
5'te 5 yaptık 5'te 5 yaptık 00:51
Larkin yetmedi Larkin yetmedi 00:52
Juventus son dakikada kazandı! Juventus son dakikada kazandı! 00:53
Daha Eski
Düelloda eşitlik Düelloda eşitlik 00:56
Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! 01:29
Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! 01:30
Icardi Real Madrid'e transfer olacak mı? Icardi Real Madrid'e transfer olacak mı? 22:54
Buruk'tan sürpriz karar! İşte Pendikspor maçı 11'i Buruk'tan sürpriz karar! İşte Pendikspor maçı 11'i 22:54
Karagümrük rahat kazandı! Karagümrük rahat kazandı! 22:54