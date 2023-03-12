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Ankaragücü - Alanyaspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 25. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün ilk mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. beIN Sports'ta canlı olarak yayınlanan maçın canlı anlatımını ise haberimizden takip edebilirsiniz...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 14:30
Ankaragücü - Alanyaspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Uros, Atakan, Hasan, Taylan, Diack, Zahid, Milson, Emre, Ali Sowe.

Alanyaspor: Runarsson, Feddal, Furkan, Fatih, Yusuf, Efkan, Umut, Lusamba, Efecan, Cavaleiro, Hassan.

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaragücü ile Alanyaspor arasında oynanan maç saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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