Son dakika spor haberleri: Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Marcelo Bielsa paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Ankaragücü'nde teknik direktör Hikmet Karaman, maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Deneyimli teknik adam, Leeds United'ın ünlü teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hikmet Karaman, daha önce verdiği bir röportajda, "Benim hocam Bielsa" diyerek, Arjantinli teknik adamı idolü olarak gördüğünü söylemişti.