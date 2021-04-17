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Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü 'dan paylaşımı!

Teknik Direktörü , 'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu. Deneyimli teknik adamın, idolü olarak gördüğü Arjantinli ünlü teknik direktör 'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 13:09
Son dakika spor haberleri: Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Marcelo Bielsa paylaşımı!

'in 35. haftasında lider 'la deplasmanda 2-2 berabere kalan 'nde teknik direktör , maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Deneyimli teknik adam, 'ın ünlü teknik direktörü 'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hikmet Karaman, daha önce verdiği bir röportajda, "Benim hocam " diyerek, Arjantinli teknik adamı idolü olarak gördüğünü söylemişti.

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