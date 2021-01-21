Ankaragücü-Kasımpaşa MAÇI CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. İki ekip de kazanarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Cebrail Karayel kadroda yer almazken, Stelios Kitsiou'nun durumu maç saatinde belli olacak. Ankaragücü'nde Kaşımpaşa maçı öncesi cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Ankaragücü-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.