Haberler MKE Ankaragücü Ankaragücü-Kasımpaşa MAÇI CANLI

- MAÇI CANLI

'de heyecan 20. hafta maçlarıyla sürüyor. ekibi , sahasında temsilcisi 'yı konuk ediyor. İki ekipte mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:58 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 19:03
Ankaragücü-Kasımpaşa MAÇI CANLI

'in 20. haftasında sahasında 'yı ağırlıyor. İki ekip de kazanarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden kadroda yer almazken, 'nun durumu maç saatinde belli olacak. Ankaragücü'nde Kaşımpaşa maçı öncesi cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Ankaragücü- maçı ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

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