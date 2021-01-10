Haberler MKE Ankaragücü Ankaragücü - Başakşehir maçı CANLI

- Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında , evinde ile karşı karşıya gelecek. Ankaragücü, evinde alacağı puan veya puanlarla ligde yerini sağlamlaştırmak istiyor. Başakşehir ise inişli çıkışlı performansına dur diyerek yeniden yükselişe geçmenin peşinde. Ankaragücü - Başakşehir mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 15:56
Ankaragücü - Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 10 Ocak Pazar günü saat 16:00'dabaşladı. Mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich; Ataan, Sarlija, Erdi, Atila; Diousse, Lukasik, Lobjanidze; Çekiçi, Börven, Bolingi

Başakşehir: Volkan; Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali; Mahmut, İrfan Can; Visca, Deniz, Chadli; Gulbrandsen

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