Hatay ile oynayacağı maç corona virüsü nedeniyle iptal edilen Ankaragücü'nde iki kişinin daha testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertliler, "Semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin testleri pozitif çıktı" denildi. Hafta içinde dört futbolcu ve bir teknik heyet personeli ile iki sağlık çalışanı yakalanmıştı.
Ankaragücü’nde 2 vaka
Hatay ile oynayacağı maç corona virüsü nedeniyle iptal edilen Ankaragücü'nde iki kişinin daha testi pozitif çıktı.
MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 00:00 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50