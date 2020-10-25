Ankaragücü’nde 2 vaka

Hatay ile oynayacağı maç corona virüsü nedeniyle iptal edilen Ankaragücü'nde iki kişinin daha testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertliler, "Semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin testleri pozitif çıktı" denildi. Hafta içinde dört futbolcu ve bir teknik heyet personeli ile iki sağlık çalışanı yakalanmıştı.