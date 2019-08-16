MKE Ankaragücü'nden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ziyaret - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
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'nden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ziyaret

MKE Ankaragücü'nden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ziyaret

'nden ziyaret. Sarı-lacivertli kulübün başkanı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Dışişleri Bakanı 'nu ziyaret etti.

Kulübü Başkanı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Dışişleri Bakanı 'nu ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, , MKE Ankaragücü heyetini Sudan seyahati öncesinde resmi konutunda kabul etti.

Ziyarette, "Gururluyuz güçlüyüz çünkü Ankaragüçlüyüz." ifadesini kullanan Mevlüt Çavuşoğlu, MKE Ankaragücü'nü özellikle takip ettiğini ve bundan sonra daha da yakından takip edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı 'ın Türk futbolunu çok önemsediğini ve gelişimi için devletin tüm kurumlarını görevlendirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Bankalar Birliğinin bu doğrultuda kulüplerin borçlarının yapılandırılması sürecini başlattığını aktardı.

Taraftarların kombine alarak kulübüne sahip çıkması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, 20 kombine bilet alarak MKE Ankaragücü camiasının sevilen ismi Emre Bolluk'a hediye etti.

YİĞİNER: "DEVLETİMİZİN HER ZAMAN KULÜPLERİMİZİN YANINDA OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

MKE Başkanı Mehmet Yiğiner, devletin her zaman kulüplerin yanında olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'na teşekkürlerini sunan Yiğiner, şunları kaydetti:

"MKE Ankaragücü, ülkemizin ve başkentimizin önemli değerlerinden olan tarihi geçmişi bulunan bir kulüptür. Mevcut dönemde geçmişten gelen sorunların kalıntıları var. Biz de bütün gücümüz ile hem geçmişten gelen sorunları gidermenin hem de mevcut dönemimizde takımımızı daha da ileriye götürmenin mücadelesini veriyoruz. Devletimizin her zaman kulüplerimizin yanında olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda da Sayın Bakanımızın kulübümüz ile ilgili düşünceleri ve hassas konularımızın çözüme kavuşması adına verdiği sözler camiamız adına bizleri mutlu etmiştir."

Mehmet Yiğiner, ziyaret sonunda Mevlüt Çavuşoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 07 numaralı MKE Ankaragücü forması hediye etti.

  1. 16.08.2019
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