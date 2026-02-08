Köln-RB Leipzig maçı canlı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Köln-RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 21. hafta heyecanı, Köln ile RB Leipzig arasındaki mücadeleyle devam edecek. Sahasında oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puanını 26'ya yükseltmek isteyen Köln, üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Avrupa potası yarışında kayıp yaşamak istemeyen RB Leipzig ise 39 puana ulaşarak iki haftalık galibiyet özlemine son vermenin peşinde. Peki, Köln-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KOLN-RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında oynanacak Köln-RB Leipzig maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

KOLN-RB LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak Köln-RB Leipzig maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.