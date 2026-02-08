Bayern Münih-Hoffenheim MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Vincent Kompany yönetiminde Augsburg karşısında alınan şok yenilgi ve Hamburg deplasmanında yaşanan beraberlik sonrası kötü gidişe son vermek isteyen Alman devi, kritik mücadeleyi kazanmayı hedefliyor. Ligin formda ekiplerinden birine karşı hata yapmak istemeyen Bayern Münih'in 51 puanı bulunurken, Hoffenheim'in ise 42 puanı mevcut. Peki, Bayern Münih-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 08:17
Bayern Münih-Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 21. hafta programında Bayern Münih ile Hoffenheim, önemli bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, Augsburg yenilgisi ve Hamburg deplasmanında alınan beraberliğin ardından çıkışa geçmek istiyor. Kötü seriyi sonlandırmayı amaçlayan Alman devi, formda rakibi karşısında hata yapmamayı hedefliyor. 51 puanla zirve yarışındaki yerini koruyan Bayern'e karşı Hoffenheim ise 42 puanla güçlü performansını sürdürme peşinde. Peki, Bayern Münih-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MUNIH-HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında oynanacak Bayern Münih-Hoffenheim maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

BAYERN MUNIH-HOFFENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Hoffenheim maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Kim, Davies, Pavlovic, Kimmich, Karl, Gnabry, Olise, Kane

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Hranac, Ozan Kabak, Hajdari, Kramaric, Avdullahu, Prömel, Moerstedt, Toure, Asllani

