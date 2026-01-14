CANLI SKOR ANA SAYFA
Wolfsburg-St. Pauli maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Wolfsburg-St. Pauli maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Bundesliga’nın 17. haftasında Wolfsburg, evinde St. Pauli’yi konuk ediyor. Ligde topladığı 15 puanla 14. sırada yer alan ve son maçında Bayern Münih karşısında aldığı 8-1'lik ağır yenilginin yaralarını sarmak isteyen Wolfsburg, sahasında kazanarak nefes almak istiyor. 12 puanla 17. sırada bulunan ve tehlikeli bölgeden kurtulma mücadelesi veren St. Pauli ise, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek rakibiyle puanları eşitlemeyi ve düşme hattının üzerine tırmanmayı hedefliyor. Peki Wolfsburg-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 11:39
Wolfsburg-St. Pauli maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Wolfsburg-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Volkswagen Arena'da çalacak düdük, her iki takım için de sezonun geri kalanı adına belirleyici bir nitelik taşıyor. Ev sahibi Wolfsburg, Bayern Münih karşısındaki tarihi hezimetin ardından taraftarına kendini affettirmek istiyor. Teknik heyet, orta sahada tecrübeli yıldız Christian Eriksen ve kaptan Maximilian Arnold'un liderliğinde oyunun kontrolünü eline almayı planlıyor. Ancak Wolfsburg'da sakatlıkları süren as isimlerin yokluğu hücum gücünü kısıtlıyor. St. Pauli cephesinde ise Alexander Blessin'in öğrencileri, deplasmandaki dirençli oyunlarıyla puan arayacak. Jackson Irvine'ın orta sahadaki dinamizmi, Wolfsburg'un sarsılmış savunmasını zorlamaya aday. İşte Wolfsburg-St. Pauli maçı yayın bilgileri...

WOLFSBURG-ST. PAULI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolfsburg-St. Pauli maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Volkswagen Arena'daki mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

WOLFSBURG-ST. PAULI MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolfsburg-St. Pauli maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG-ST. PAULI MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter; Gerhardt, Arnold; Eriksen, Majer, Wimmer; Pejcinovic

St Pauli: Vasilj; Wahl, Smith, Mets; Pyrka, Fujita, Sands, Irvine, Oppie; Kaars, Pereira Lage

