Wolfsburg-St. Pauli maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Wolfsburg-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Volkswagen Arena'da çalacak düdük, her iki takım için de sezonun geri kalanı adına belirleyici bir nitelik taşıyor. Ev sahibi Wolfsburg, Bayern Münih karşısındaki tarihi hezimetin ardından taraftarına kendini affettirmek istiyor. Teknik heyet, orta sahada tecrübeli yıldız Christian Eriksen ve kaptan Maximilian Arnold'un liderliğinde oyunun kontrolünü eline almayı planlıyor. Ancak Wolfsburg'da sakatlıkları süren as isimlerin yokluğu hücum gücünü kısıtlıyor. St. Pauli cephesinde ise Alexander Blessin'in öğrencileri, deplasmandaki dirençli oyunlarıyla puan arayacak. Jackson Irvine'ın orta sahadaki dinamizmi, Wolfsburg'un sarsılmış savunmasını zorlamaya aday. İşte Wolfsburg-St. Pauli maçı yayın bilgileri...

WOLFSBURG-ST. PAULI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolfsburg-St. Pauli maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Volkswagen Arena'daki mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

WOLFSBURG-ST. PAULI MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolfsburg-St. Pauli maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG-ST. PAULI MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter; Gerhardt, Arnold; Eriksen, Majer, Wimmer; Pejcinovic

St Pauli: Vasilj; Wahl, Smith, Mets; Pyrka, Fujita, Sands, Irvine, Oppie; Kaars, Pereira Lage