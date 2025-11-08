CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Monchengladbach-Köln maçı şifresiz mi, hangi kanalda? M'gladbach - Köln maçı CANLI izle!

Monchengladbach-Köln maçı şifresiz mi, hangi kanalda? M'gladbach - Köln maçı CANLI izle!

Almanya Bundesliga’da heyecan Ren derbisiyle devam ediyor! Borussia Monchengladbach, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü kendi sahasında Köln’ü konuk ediyor. Avrupa kupaları mücadelesi ve ligde kalma hattının şekillendiği bu dönemde, iki ezeli rakip Borussia Park’ta kozlarını paylaşacak. Futbolseverler “Monchengladbach-Köln maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak, şifresiz mi izlenebilecek?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 15:46 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 15:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Monchengladbach-Köln maçı şifresiz mi, hangi kanalda? M'gladbach - Köln maçı CANLI izle!

M'gladbach - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayınız.

Almanya'da futbolun kalbi bu hafta sonu Ren derbisiyle atacak! 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Borussia Park'ta oynanacak Monchengladbach - Köln maçı, hem Avrupa hedefi hem de ligde kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi Monchengladbach, taraftarı önünde galibiyet ararken; yeni yükselen Köln ise zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Futbolseverler "Monchengladbach - Köln maçı canlı izleme linki var mı, hangi kanalda yayınlanacak, maç şifresiz mi?" sorularını merak ediyor. Bundesliga'nın bu nefes kesen mücadelesine dair canlı yayın bilgileri, maç saati ve detaylar haberimizde sizlerle!

M'GLADBACH - KÖLN MAÇI NE ZAMAN?

Monchengladbach-Köln maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

MONCHENGLADBACH-KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA?

Monchengladbach-Köln maçı, saat 20:30'da başlayacak.

M'GLADBACH - KÖLN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Monchengladbach ve Köln'ün karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Monchengladbach'da, Borussia Park Stadyumu'nda oynanacak.

MONCHENGLADBACH - KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Monchengladbach ile Köln arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

MONCHENGLADBACH-KÖLN MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ASpor CANLI YAYIN

Trabzonspor - Alanyaspor | CANLI
REKLAM - D&R
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Özbek'ten flaş Messi açıklaması!
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Ittihad - Al Ahli maçı yayın bilgileri! Al Ittihad - Al Ahli maçı yayın bilgileri! 16:48
Gol düellosunda kazanan çıkmadı Gol düellosunda kazanan çıkmadı 16:30
Fatih Tekke'den sakatlık açıklaması! Fatih Tekke'den sakatlık açıklaması! 16:27
Bayer Leverkusen - Heidenheim maçı yayın bilgileri! Bayer Leverkusen - Heidenheim maçı yayın bilgileri! 16:22
Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı! Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı! 16:13
G.Saray derbide Beşiktaş'ı farklı geçti! G.Saray derbide Beşiktaş'ı farklı geçti! 16:10
Daha Eski
Özbek'ten flaş Messi açıklaması! Özbek'ten flaş Messi açıklaması! 16:05
Hoffenheim Leipzig maçı canlı yayın bilgileri! Hoffenheim Leipzig maçı canlı yayın bilgileri! 16:04
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 16:02
Monchengladbach-Köln maçı yayın bilgileri! Monchengladbach-Köln maçı yayın bilgileri! 15:46
Lookman'dan flaş hamle! G.Saray taraftarını heyecanlandırdı Lookman'dan flaş hamle! G.Saray taraftarını heyecanlandırdı 15:41
Dursun Özbek'ten NBA Europe açıklaması Dursun Özbek'ten NBA Europe açıklaması 15:23