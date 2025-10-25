Hamburg Wolfsburg maçı CANLI izle! Hamburg - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga'nın dikkat çeken karşılaşmalarından biri cumartesi günü Volksparkstadion'da oynanacak. Yeni sezona yükselme moraliyle başlayan Hamburger SV, Wolfsburg'u ağırlıyor. Wolfsburg ise, yaşadığı kötü dönemi sonlandırmak ve ligde yeniden yükselişe geçmek için sahaya çıkacak. Hamburg, geçen sezon 2. Bundesliga'da ikinci olarak direkt olarak üst lige çıktı ve bu sezon Bundesliga'daki konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Wolfsburg ise düşme hattında kaybettiği puanları telafi etmek ve taraftarlarını sevindirmek istiyor. Peki, Hamburg - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hamburg Wolfsburg maçı CANLI izle!

HAMBURG - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 25 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak.

HAMBURG WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hamburger SV'nin muhtemel ilk 11'i: Fernandes, Capaldo, Vuskovic, Elfadli, Mikelbrencis, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim, Philippe, Koningsdorffer, Dompe

Wolfsburg'un muhtemel ilk 11'i: Grabara, Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter, Arnold, Vinicius, Skov Olsen, Eriksen, Daghim, Amoura

HAMBURG - WOLFSBURG MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN