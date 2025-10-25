CANLI SKOR ANA SAYFA
Dortmund - Köln maçı CANLI izle!🔴Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Bundesliga’da bu hafta sonu Signal Iduna Park’ta nefesler tutulacak! Borussia Dortmund, cumartesi günü sahasında FC Köln’ü ağırlayacak.
Ev sahibi ekip, liderlik yolunda kritik puan kaybı yaşamak istemiyor. Konuk ekip Köln ise sürpriz yaparak üst sıralarda kendine yer açmayı hedefliyor. Futbolseverler “Dortmund - Köln maçı canlı nasıl izlenir, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Bu mücadele, Bundesliga’nın rekabetini ve heyecanını ekranlara taşıyacak.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 17:07 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 17:11
Bu cumartesi Bundesliga'nın önemli karşılaşmalarından biri Dortmund - Köln mücadelesi olacak. Ligde dördüncü sırada yer alan Borussia Dortmund, geçen hafta Bayern Münih'e 2-1 yenilmiş ve 14 puanda bulunuyor. FC Köln ise Augsburg karşısında 1-1 berabere kalarak 11 puanla altıncı sırada yer aldı. Mücadele, liderlik yarışı ve üst sıralar açısından büyük önem taşıyor. "Dortmund - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenir?" sorusu, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dortmund - Köln maçı nasıl izlenir, canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

Dortmund - Köln maçını takip etmek için tıklayınız.

DORTMUND - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

25 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak.

DORTMUND KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund'un muhtemel ilk 11'i: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson, Adeyemi, Brandt, Guirassy

FC Köln'ün muhtemel ilk 11'i: Schwabe, Schmied, Hubers, Heintz, Sebulonsen, Johannesson, Martel, Lund, Thielmann, Kaminski, Bulter

DORTMUND - KÖLN MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

