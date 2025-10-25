Dortmund - Köln maçı CANLI izle!🔴Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Bu cumartesi Bundesliga'nın önemli karşılaşmalarından biri Dortmund - Köln mücadelesi olacak. Ligde dördüncü sırada yer alan Borussia Dortmund, geçen hafta Bayern Münih'e 2-1 yenilmiş ve 14 puanda bulunuyor. FC Köln ise Augsburg karşısında 1-1 berabere kalarak 11 puanla altıncı sırada yer aldı. Mücadele, liderlik yarışı ve üst sıralar açısından büyük önem taşıyor. "Dortmund - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenir?" sorusu, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dortmund - Köln maçı nasıl izlenir, canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

DORTMUND - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

25 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak.

Back to business in the BL. ⌛️😤 pic.twitter.com/pMw48Fkv6J — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 24, 2025

DORTMUND KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund'un muhtemel ilk 11'i: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson, Adeyemi, Brandt, Guirassy

FC Köln'ün muhtemel ilk 11'i: Schwabe, Schmied, Hubers, Heintz, Sebulonsen, Johannesson, Martel, Lund, Thielmann, Kaminski, Bulter

