Bayern Münih 4-0 Werder Bremen | MAÇ SONUCU - ÖZET

Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih konuk ettiği Werder Bremen'i 4-0'lık skorla mağlup etti.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan Tah, 45.(P) ve 65. dakikalarda Harry Kane ve 87. dakikada Konrad Laimer kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte 5'te 5 yapan Bayern Münih liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 4 puanda kaldı.
6. haftada Bayern Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk olurken, Werder Bremen St. Pauli'yi ağırlayacak.
Harry Kane, 21. yüzyılda kulübüyle çıktığı 104 maçta, 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.