Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih 4-0 Werder Bremen | MAÇ SONUCU - ÖZET

Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih evinde Werder Bremen'i 4-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 23:20
Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih konuk ettiği Werder Bremen'i 4-0'lık skorla mağlup etti.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan Tah, 45.(P) ve 65. dakikalarda Harry Kane ve 87. dakikada Konrad Laimer kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte 5'te 5 yapan Bayern Münih liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 4 puanda kaldı.

6. haftada Bayern Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk olurken, Werder Bremen St. Pauli'yi ağırlayacak.

Harry Kane, 21. yüzyılda kulübüyle çıktığı 104 maçta, 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.

