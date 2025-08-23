Eintracht - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla başladı. İlk hafta maçında Eintracht ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Eintracht - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 11:58
Eintracht - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 1. hafta maçında Eintracht, evinde Werder Bremen'i ağırlayacak. Deutsche Bank Park'ta oynanacak karşılaşmada Harm Osmers'te düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Eintracht - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eintracht - Werder Bremen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eintracht - Werder Bremen maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht - Werder Bremen MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht: Zetterer; Kristensen, Koch, Collins, Theate; Larsson, Chaibi; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt

Werder Bremen: Backhaus; Agu, Malatini, Friedl, Deman; Lynen, Bittencourt; Njinmah, Schmid, Grull; Topp

F.Bahçe transferi resmen duyurdu!
G.Saray'a o isimden ret! Teklif sunulmuştu
Fenerbahçe haberi: Mourinho'nun yeni takımını duyurdular! Benfica maçı öncesi bomba iddia...
KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek
F.Bahçe'de Alvarez transferi sonrası işler karıştı!
G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz...
