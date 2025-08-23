Eintracht - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 1. hafta maçında Eintracht, evinde Werder Bremen'i ağırlayacak. Deutsche Bank Park'ta oynanacak karşılaşmada Harm Osmers'te düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Eintracht - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eintracht - Werder Bremen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eintracht - Werder Bremen maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht - Werder Bremen MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht: Zetterer; Kristensen, Koch, Collins, Theate; Larsson, Chaibi; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt

Werder Bremen: Backhaus; Agu, Malatini, Friedl, Deman; Lynen, Bittencourt; Njinmah, Schmid, Grull; Topp