Bayern Münih 6-0 RB Leipzig (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bayern Münih 6-0 RB Leipzig (MAÇ SONUCU ÖZET)

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih, Bundesliga'nın açılış maçında RB Leipzig'i 6-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 23:29 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 23:35
Bayern Münih 6-0 RB Leipzig (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Leipzig'i konuk etti. Bayern Münih, sezona fırtına gibi başlayarak, Leipzig'i gol yağmuruna tuttu. 27 ve 42. dakikada Michael Olise ve 32. dakikada Luis Diaz'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan ev sahibi, ikinci yarıda da gollerine devam etti. İkinci yarıda Alman devinin İngiliz golcüsü Harry Kane sahneye çıktı ve 64, 74 ve 78. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Böylece Bayern Münih sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Leipzig'in Göztepe'den transfer ettiği Romulo, 46. dakikada Lois Openda'nın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih sezona 3 puanla başlarken RB Leipzig ilk haftayı puansız geçti.

Bundesliga'nın ikinci haftasında Bayern Münih, Augsburg deplasmanına çıkacak. RB Leipzig ise evinde Heidenheim ile karşılaşacak.

