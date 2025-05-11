Sacha Boey'den alkollü kutlama tepkisi

Bundesliga'da geçtiğimiz hafta Bayer Leverkusen'in Freiburg ile 2-2 berabere kalmasıyla Bayern Münih, toplamda 34. kez şampiyonluğunu ilan etmişti.

Dün Bundesliga'nın 33. haftasında Mönchengladbach'la karşı karşıya gelen Bayern, Allianz Arena'da oynanan karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Maç sonunda şampiyonluk kutlaması yapılırken, bir dönem Galatasaray forması giyen Sacha Boey'un yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

ALKOLLÜ KUTLAMAYA TEPKİ

Alman devinin Fransız futbolcusu Sacha Boey, takım arkadaşlarının kutlamaya katılma davetini reddederken, alkollü kutlama esnasında bir video çekti.

Yıldız oyuncu, bu anları 'Haram' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

RIBERY DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Boey'un bu paylaşımı akıllara, yine bir dönem Galatasaray forması giyen Franck Ribery'nin Bayern Münih'teki şampiyonluk kutlamalarındaki alkol tepkisini getirdi.

2013 yılında Bayern Münih forması giyen Ribery, geleneksel şampiyonluk kutlamaları sırasında kafasından aşağı bira döken Jerome Boateng'e çok sinirlenmişti.

Kutlamaların ardından basına yaptığı açıklamada Ribery, "Ben onları 'Sakın bana böyle bir şaka yapmayın' diye uyardım. Boateng ile bir daha konuşmayacağım. Benim Müslüman olduğumu bile bile bana bunu yaptı" diyerek isyan etmişti.