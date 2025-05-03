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Haberler Almanya Bundesliga RB Leipzig-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

RB Leipzig-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. haftada RB Leipzig ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek Alman devi, heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; RB Leipzig-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 12:56
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RB Leipzig-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

RB Leipzig-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG-BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

RB Leipzig-Bayern Münih maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sport MAX 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG-BAYERN MÜNIH MUHTEMEL 11'LER

RB Leipzig: Vandevoordt, Nedeljkovic, Klostermann, Lukeba, Raum, Baku, Seiwald, Haidara, Simons, Openda, Sesko

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Dier, Kim, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane, Gnabry

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