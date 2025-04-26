Holstein Kiel - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Holstein Kiel - Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Holstein Kiel ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Holstein Kiel - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Holstein Kiel - Borussia Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Holstein Kiel - Borussia Mönchengladbach maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Holstein Kiel - Borussia Mönchengladbach MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Holstein Kiel: Dahne; Becker, Johansson, Ivezic; Rosenboom, Gigovic, Remberg, Tolkin; Skrzybski; Bernhardsson, Machino

Borussia Mönchengladbach: Omlin; Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich; Reitz, Weigl; Honorat, Plea, Hack; Kleindienst

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